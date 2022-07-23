بعد رفضها للتطبيع.. ملك البحرين يقيل الوزيرة مي آل خليفة من منصبها

دفعت الوزيرة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ثمن موقفها الرافض للتطبيع مع "اسرائيل"، بإقالتها من منصبها كرئيسة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، بمرسوم أصدره ملك البحرين، ينص على تعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيسا للهيئة.

وجاء قرار ملك البحرين، بعد أيام من رفض الشيخة مي آل خليفة، لمصافحة السفير الاسرائيلي إيتان نائيه، خلال مجلس عزاء أقامه السفير الأمريكي ستيفن بوندي، في العاصمة المنامة.

وقالت مصادر صحفية انه " في 16 يونيو 2022 عقد السفير الامريكي ستيفن بوندي مجلس عزاء خاص في منزله بمناسبة وفاة والده ودعا اليه بعض السفراء والمسؤولين، من بينهم السفير الاسرائيلي في البحرين إيتان نائيه ، والشيخة مي بنت محمد".

واضافت "اثناء التصوير، قام احدهم بتعريف الذين يتصافحون، وعندما وصلت الشيخة مي للسفير الاسرائيلي في المنامة، وقالوا لها انه هذا هو السفير الاسرائيلي، سحبت يدها ورفضت مصافحته وخرجت من منزل السفير الامريكي وطلبت من السفارة عدم نشر اي صورة لها في مجلس العزاء".

وقبل ذلك رفضت الشيخة مي تهويد الاحياء القديمة للعاصمة، المنامة، ويشمل ذلك تهويدا ابتداء من باب البحرين وشارع المتنبي وصولا الى الكنيس اليهودي الواقع في شارع صعصعة بن صوحان بالمنامة القديمة، ورفضت السماح لمستثمرين يهود امريكان لتشييد حي يهودي مع كتابات ارشادية ونجمة داوود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي.

كما وجه مركز الشيخ ابراهيم الذي تديره الشيخة مي ضربة لجهود التطبيع من خلال استضاف المؤرخ والمفكر اليهودي ايلان بابيه يوم 30 نوفمبر 2021 في ندوة طرح خلالها الحل المستقبلي المنشود والمتمثل في انهاء الاستعمار الاستيطاني العنصري لفلسطين.