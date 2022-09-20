بعد شائعات وفاته: خامنئي يعين اعضاء مجلس تشخيص النظام

بعد ايام عن تداول انباء وفاته، فقد اعلنت طهران ان المرشد الاعلى للثورة الاسلامية "القائد الأعلى آية الله علي خامنئي" قد اصدر مرسوم بتعيين أعضاء الدورة الجديدة لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

ما هو مجمع تشخيص مصلحة النظام؟

يسمى كذلك مجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: " تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام.

أقيم للمرة الأولى في عام 1984 في خضم الحرب العراقية الإيرانية من أصحاب الاختصاص لتقديم المشورة للمرشد. ثم أنشئ على الشكل الحالي استجابة لتوجيهات مرشد الثورة روح الله الخميني في 6 فبراير 1988، قبل أن يقونن في التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في عام 1990

يتكون المجمع من 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية. ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع. مدة المجمع 5 سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء

مهمات مجمع تشخيص مصلحة النظام ثلاث :

أن يكون حكما بين مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها.

أن يقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة.

أن يختار في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك.

وفيما يلي اعضاء المجلس الذين عينهم خامنئي

رئيس المجلس: آية الله صادق آملي #لاريجاني

الأشخاص الحقوقيين: رؤساء السلطات الثلاث المحترمون، الفقهاء من مجلس صيانة الدستور (في حالة الضرورة)، رئيس أركان القوات المسلحة، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، وزير أو رئيس أي إدارة يتعلق بها الموضوع قيد المناقشة، رئيس اللجنة ذات الصلة بمناقشة القضية في البرلمان الإيراني.

الأعضاء الدائمون:

حجج الإسلام: حسن صانعي، قربانعلي دري نجف آبادي، محمود محمدي عراقي، مجيد أنصاري، غلام رضا مصباحي مقدم ومحسن اراكي.

السادة: غلام رضا آقازاده، علي آقامحمدي، علي أكبر أحمديان، محمود أحمدي #نجاد، محمد جواد ايرواني، محمد رضا باهنر، أحمد توكلي، سعيد جليلي، غلام علي حداد عادل، سيد كمال خرازي، داود دانش جعفري، برويز داودي، محمد باقر ذوالقدر، محسن رضائي، سيد محمد صدر، محمد حسين صفار هرندي، محمد رضا عارف، محمد فروزنده، عباس علي كدخدايي، علي #لاريجاني، حسين محمدي، محمد مخبر، حسين مظفر، سيد مصطفى ميرسليم، سيد مرتضى نبوي، علي أكبر ولايتي، صادق واعظ زاده واحمد #وحيدي.

