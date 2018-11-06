بعد عودته.. الأمير أحمد بن عبد العزيز يزور أخاه طلال

قبل أيام، عاد الأمير أحمد إلى الرياض بعد عدة شهور قضاها في أوروبا

نشر أحد أبناء الأمير طلال بن عبد العزيز صورة لعمّه، الأمير أحمد، العائد مؤخرا إلى المملكة، خلال زيارة والده.

وعلق الأمير عبد العزيز بن طلال على الصورة التي نشرها: "زيارة الوالد الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأخيه الأكبر الوالد الأمير طلال بن عبد العزيز حفظهما الله".

ومنذ عدة شهور، بات الأمير طلال لا يقوى على المشي؛ بسبب كبر سنه، وسوء وضعه الصحي، إذ يبلغ من العمر 87 سنة.

وقبل أيام، عاد الأمير أحمد إلى الرياض، بعد عدة شهور قضاها في أوروبا، وشاعت حينها أنباء عن احتمالية إعلانه المعارضة رسميا للنظام القائم في المملكة.