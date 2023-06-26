بعد فيديو اغتصاب مسلح لفتاة في السودان.. الأمم المتحدة: اغتصاب 20 امرأة في هجوم واحد

كشفت نساء وفتيات فارات من الصراع في السودان، عن وقوع حوادث صادمة من العنف الجنسي، تشمل الإغتصاب والإعتداءات الجنسية والإستغلال الجنسي والعنف الجسدي، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي، والذي يُظهر مسلحا وهو يغتصب فتاة وسط الشارع العام بالعاصمة الخرطوم، غضبا واسعا في السودان.

هذه الحادثة دفعت منظمات حقوقية دولية ومحلية للتنديد بالانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها النساء والفتيات والأطفال في السودان منذ بدء الصراع في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اغتصاب 20 امرأة في هجوم واحد

وفي وقت سابق، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن 20 امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي في هجوم واحد، مشيرا إلى تقارير تلقاها مكتبه تفيد بتعرض نحو 53 امرأة وفتاة للعنف الجنسي منذ بدء الصراع الحالي في السودان.

كما كشفت تقارير محلية من خلال وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، عن ارتفاع حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم

استهداف صغيرات السن

ورصد تقرير للوحدة في 10 يونيو الحالي 12 حالة اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم، مشيراً إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي الموثقة لدى الوحدة إلى 36 حالة في العاصمة فقط.

وأوضح التقرير أن أغلب هذه الجرائم تستهدف صغيرات السن بين 12 و17 عاماً.

وفي الوقت الذي يتهم فيه الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اغتصاب وتشريد للمواطنين من منازلهم، نفت الأخيرة ذلك وقالت في بيان لها، إن التهم الموجهة إلى عناصرها الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول لعملية "الاغتصاب"، غير صحيحة وأن الفيديو مفبرك من قبل قوات الجيش.

