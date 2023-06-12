بعد مذبحة دبابات "برادلي".. القوات الأوكرانية تستعد لاستئناف القتال (فيديو)

نجحت قوات الجيش الروسي في إحباط محاولة قوات الجيش الأوكراني لتنفيذ عمليات استطلاع قسري على محور ليسيتشانسك، وتصدت لهجوم عدائي على محور سوليدار – أرتيوموفسك، حسب رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الجنوب" الروسية.

وفي إطار مكافحة البطاريات المعادية، تم تدمير مواقع إطلاق قذائف المدفعية الأوكرانية من عيار 120 ملم في مناطق بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الإعلامي.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه يشن معارك عنيفة في جبهات القتال قرب باخموت ومارينكا وأفدييفكا بدونيتسك، وأفاد بتكبد القوات الروسية خسائر كبيرة في اتجاه باخموت، وأشار إلى فشل محاولات القوات الروسية لشن هجمات مضادة قرب باخموت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن عودة 94 عسكريًا روسيًا كانوا محتجزين لدى نظام كييف، من خلال عملية تفاوض لتبادل الأسرى. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن العسكريين المفرج عنهم سينقلون إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لتلقي العلاج اللازم.

مذبحة دبابات برادلي

وأعلنت قوات المشاة الأوكرانية أنها تعتزم استئناف القتال قريبًا، وذلك بعد تعرض عرباتها المدرعة من طراز "برادلي" الأمريكية لأضرار أو تدمير خلال هجوم على مواقع روسية في الأسبوع الماضي، وقد أطلقت وسائل الإعلام على هذا الهجوم اسم "مذبحة الدبابات".

تم بث لقطات مصورة للكمين التقطتها طائرات مسيّرة ونُشرت على قنوات الدعاية الروسية، وتُظهر تضرر عدة مركبات جراء الكمين الذي نفذته القوات الروسية.

وأفادت مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يأخذون استراحة خارج بلدة أوريخيف الصغيرة في جنوب زابوريجيا بأنهم فقدوا معظم مركباتهم من طراز "برادلي".

بالنسبة للوحدة التي شاركت في الهجوم، تم تدمير ستة مركبات من إجمالي تسع مركبات تابعة لوحدة المشاة الآلية. بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث مركبات أخرى، ومع ذلك فإنها قابلة للإصلاح.

أعربت المجموعة عن ثقتها في أن القوات الروسية كانت مطلعة على الهجوم المقبل، وأشارت إلى اشتباهها في وجود جاسوس في صفوفها.