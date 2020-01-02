بعد نهاية "الأعياد".. عودة الاحتجاجات الى لبنان

استأنف المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم، الخميس، بعد نهاية فترة أعياد رأس السنة، حيث شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس، شمالي البلاد.

واستمرت الوقفة نحو ساعة تقريبا، إذ يعتبر المتظاهرون أن المرفأ رمز للفساد في لبنان.

وشدد المشاركون في الوقفة، على تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات والإعداد لخطوات وتحركات مختلفة.

يأتي ذلك فيما أغلق عدد من المحتجين، خلال ساعات الصباح، طرقات رئيسية غرب العاصمة بيروت (كورنيش المزرعة – قصقص)، بمستوعبات النفايات، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحها على الفور.

وينفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في منطقة كورنيش المزرعة، غربي العاصمة.

وفي البقاع اللبناني، أغلق محتجون عدة طرق رئيسية بينها جديتا، تعلبايا، وسعدنايل.

وتأتي التطورات على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة، واتهامات للنخبة السياسية بـ”الفساد”، و”سوء الإدارة”.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.