بعد وفاة بندر: من بقي من ابناء مؤسس السعودية على قيد الحياة؟

توفي الاحد الماضي الامير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عن 96 عاما وهو الابن العاشر لـ الملك المؤسسة للعربية السعودية من بين 36 ابنا و27 بنتا.

وخلال حياته ظل الامير الراحل بعيدا عن الاجواء السياسية حتى ان احدا لم يسمع باسمه او نشاطه الا مقرونا باسماء ابنائه الذين خولهم لينوبو عنه في المؤسسات الخاصة بالعائلة المالكة والحاكمة مثل مؤسسة البيعة، فإضافة إلى تولي ابنه الأمير فيصل إمارة منطقة الرياض، يشغل أبناء الأمير بندر مناصب هامة في الدولة، من بينهم الأمير خالد بن بندر مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني السعودي.

من بقي منهم ؟

وكان الأمير بندر هو أكبر أبناء المؤسس الباقين على قيد الحياة، وبوفاته بقي سبعة فقط من أبناء الملك عبدالعزيز.

وأصبح الأمير متعب، وترتيبه رقم 17، أكبر أبناء المؤسس حاليا. أما الملك الحالي سلمان فهو الخامس والعشرون من حيث الترتيب.

كذلك بقي من أبناء المؤسس الأمراء ممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور.

ومن أبرز أمراء الجيل الأول الباقين وأصغرهم سناً الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي شغل منصب ولي عهد الملك سلمان لفترة وجيزة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015.

وأُعفي الأمير مقرن من منصبه بناء على رغبته، ليخلفه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ويُعيّن محمد بن سلمان وليا لولي العهد.

وبعد عزل محمد بن نايف عن المنصب أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، وبدأت بذلك مرحلة جديدة يبرز فيها أحفاد المؤسس ضمن الدائرة الحاكمة.

ووفق احصائية لاذاعة بي بي سي البريطانية انه من بين هذا العدد الكبير من أبناء عبدالعزيز، وصل ستة فقط إلى الحكم، وهم كالتالي:

الملك سعود: 1953 - 1964

الملك فيصل: 1964 - 1975

الملك خالد: 1975 - 1982

الملك فهد: 1982 - 2005

الملك عبدالله: 2005 - 2015

الملك سلمان: 2015 - حتى الآن

ومن بين بنات المؤسس، بقي ستة منهن على قيد الحياة وهن الأميرات الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل، وعبطاء، وطرفة.