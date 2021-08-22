بعد "يوم الغضب" في غزة.. بينيت يتوعد بالإنتقام

توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ هجمات ضد الجنود والمدنيين الاسرائيليين، مؤكدا أنه سيتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك.

تصريحات بينيت جاءت خلال جلسة حكومية ترأسها اليوم الأحد في القدس المحتلة، عقب التوتر الذي شهده قطاع غزة أمس السبت.

وقال بينيت : "سنصفي حساباتنا مع من يستهدف عسكريينا ومواطني إسرائيل".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه زار الأسبوع الماضي فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، قائلا إن هذه الزيارة أشعرته بأن العسكريين "مستعدون لكل السيناريوهات الممكنة".

ويأتي ذلك على خلفية إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة عند حدود غزة أمس، بالتزامن مع مظاهرات "يوم الغضب" الفلسطينية

غانتس: أحداث خطيرة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية خطيرة ولن نقبل أي خروقات والمساس بالسيادة الإسرائيلية.

وقال غانتس متحدثا للقناة 13 الإسرائيلية، إن "هذه بالتأكيد أحداث خطيرة للغاية وسيكون لها رد فعل"

ووقعت، اليوم السبت، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود خلفت عشرات الجرحى من بينهم شرطي إسرائيلي وفتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب كلاهما بجروح خطيرة.

ولاحقا، شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك فيما يعتقد أنه رد على إصابة الجندي الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين شرق مدينة غزة.