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بعد 24 عاما.. بناء مسجد في اسطنبول وعد به أردوغان (شاهد)

بعد 24 عاما.. بناء مسجد في اسطنبول وعد به أردوغان (شاهد)
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