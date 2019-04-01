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بعضها للسعودية.. لوكهيد تقترب من صفقة صواريخ ثاد بأكثر من ملياري دولار

بعضها للسعودية.. لوكهيد تقترب من صفقة صواريخ ثاد بأكثر من ملياري دولار
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