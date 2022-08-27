بقيمة 182 مليون دولار.. "البنتاغون" يوقع عقدا لتزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي متطورة

تواصل الولايات المتحدة ، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن توقيع عقد جديد بقيمة 182 مليون دولار لشراء أنظمة دفاع جوي متقدمة من نوع "سام" النرويجية، لصالح "كييف".

وقال "البنتاغون"، "لقد وقعنا عقدا بقيمة 182 مليون دولار مع شركة المقاولات الدفاعية رايثيون ماساتشوستس لشراء صواريخ سام النرويجية المتقدمة إلى أوكرانيا".

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "تم توقيع مع شركة المقاولات الدفاعية رايثيون ماساتشوستس عقدًا ثابتًا بقيمة 182295333 دولارًا أمريكيًا لشراء أنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة للدفاع الجوي من طراز ناسامز".

وقال "البنتاغون" : "تم عقد اتفاق مع شركة "ريثيون -ماساتشوستس" ومنحت عقدًا ثابتًا بقيمة 18 مليار دولار لشراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الوطنية المتقدمة (NASAMS)".

وتابع البيان: "تم تخصيص الأموال لإبرام هذا العقد على حساب مبادرة المساعدة العسكرية الأوكرانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لمرة واحدة لأوكرانيا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تتضمن الحزمة ستة صواريخ NASAMS.

وناسامز هي نظام دفاع جوي- أرضي قصير ومتوسط المدى، يمكنه الدفاع ضد الطائرات بدون طيار والمروحيات وصواريخ كروز والمقاتلات.

وفي يوليو الماضي، تعهدت إدارة بايدن، بتقديم منظومتي صواريخ ناسامز لأوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار، في حين أكد البنتاغون في وقت سابق خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، أن المنظومتين سيتم تسليمهما في غضون شهرين أو ثلاثة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من السيطرة، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن السيطرة على أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.

وبالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.