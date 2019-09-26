بكين لواشنطن: التعاون مع ايران "مشروع وقانوني"

نددت وزارة الخارجية الصينية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات وأفراد صينيين تتهمهم بنقل النفط من إيران في انتهاك للقيود التي تفرضها واشنطن على طهران

وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ، إن تعاون الصين مع إيران "مشروع وقانوني".

وكانت واشنطن قد فرضت يوم الثلاثاء المنصرم عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وكيانات وشركات من الصين، شملت شركة "كوسكو" للشحن البحري وشركة "كونكورد" الصينية للبترول.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمسة أفراد وستة كيانات من الصين في قائمة عقوباتها، لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران، تشمل صادراتها من النفط، مصدر الدخل الرئيس لطهران، وتحاول واشنطن من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.