بلاغات كاذبة عن عبوات ناسفة في موسكو

سجلت أجهزة الأمن في موسكو الليلة الماضية ثلاثة بلاغات كاذبة بوجود عبوات ناسفة في أماكن عامة وحساسة، مما اضطر الأجهزة المعنية لتفتيش جميع المواقع المذكورة في البلاغات.

وتلقت الشرطة أول إشارة في الساعة 18:00 من مساء أمس الجمعة، إذ أفاد مجهول باحتمال وقوع انفجار في مسرح "بولشوي" وسط موسكو.

وفي الساعة 01:00 تم إجلاء نزلاء وعمال فندق "مولوديوجني" الواقع شمالي العاصمة، بعد اتصالات حذرت من تفجيره.

كما تلقت الشرطة رسالة بوجود قنبلة في محطة "كييفسكي" للقطارات، ما اضطر الأمن لإجلاء الركاب والعمال من مبنى المحطة وتفتيشها.

ولم تتأكد المعلومات حول وجود عبوات ناسفة في هذه الأماكن كما لم يعثر أفراد وزارة الطوارئ على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.