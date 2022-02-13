بلاغ للنيابة ضد ابنة المفكر الراحل سيد القمني يتهمها بازدراء الدين

أعلن محام مصري الاحد، انه تقدم ببلاغ على النيابة العامة يطالبها فيه بالتحرك ضد إيزيس، ابنة المفكر الراحل سيد القمني، التي اتهمها بازدراء الدين والاستهزاء بالقرآن.

وقال المحامي الهيثم هاشم سعد في البلاغ ان ابنة القمني الذي توفي في السادس من الشهر الجاري "دأبت على الاعتداء على كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين، بداية من الاستهزاء والازدراء للذات الإلهية، وللرسول- صلي الله عليه وسلم-، والقرآن، والسنة النبوية، وكذلك الأمور الغيبية":

واضاف سعد انها ايضا "تبث هذه الأفكار الشاذة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت".

واشار الى ان ايزيس القمني كتبت "عقب وفاة والدها.. عبر صفحتها على موقع فيسبوك، منشورا، بعنوان: تمت الوصية؛ إشارة إلى أنها كانت وصية والدها.. تضمن .. ألفاظا تُفيد بتحقير وازدرار وسخرية واستهزاء بالقرآن الكريم، ووصفه بالترهات".

وجاء في نص الوصية التي نشرتها ايزيس عن والدها "يا بنيتي اذا ما مامت لا تجعلي شيخا يتلو الترهات عل جسدي فى لحظة لا استطيع فيها الدفاع عن نفسي".

وقال المحامي سعد "أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها؛ يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع".

واعتبر ان ايزيس "تنتهج نفس أفكار والدها؛ التي دأب على تكرارها في أحاديثه وكتاباته، وسُخريته من الدين والمسلمين".

"لم تتعظ من وفاة والدها"

وقال أن "ما أقدمت عليه .. لا يُعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور؛ لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان، أو أن تُمتهن حرمته، أو يُحطُّ من قدره، أو يزدريه عن عمد منه".

وتابع ان ايزيس "لم تتعظ من وفاة والدها، وعظم لحظة الموت؛ بل اتخذت من تلك اللحظة، فرصة؛ لترويج تلك الأفكار الشاذة الفاسدة".

والتمس المحامي سيد من النائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها، إعمالا لقانون العقوبات".

وسيد القمني كاتب ومفكر من من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وتوفي يوم 6 فبراير الجاري.

وتناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار "اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي".

ومن أبرز أعمال سيد القمني "حروب دولة الرسول"، و"قصة الخلق"، و"النسخ في الوحي"، و"الحزب الهاشمي"، و"النبي إبراهيم والتاريخ المجهول"، و"العرب قبل الإسلام".