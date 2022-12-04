بلدة لبنانية تفرض حظر تجول على اللاجئين السوريين

فرضت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان حظر تجول ليلي على اللاجئين السوريين المقيمين فيها، تحت طائل ترجيل المخالفين.

وقال بيان نشرته البلدية الجمعة، في صفحتها على فيسبوك، انها قررت منع تجول غير اللبنانيين (في اشارة الى اللاجئين السوريين)، ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحاً.

كما تضمن البيان حزمة من التعليمات الاخرى التي تخص اللاجئين السوريين الذين اشار اليهم بوصفهم "أجانب"، متوعدا كل من لا يلتزم بها بانه "سيتم ترحيله فورا".

وتضمنت التعليمات منع الأجانب الجدد الإقامة في البلدة، وعدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً

كما تحظر التعليمات سكن العامل والعائلات في المحال التجارية، وكذلك سكن اكثر من عائلة داخل الشقة الواحدة، متوعدة في الوقت نفسه بالترحيل الفوري لمن يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشفة وشبكة الكهرباء.

بيان بلدية كفر رمان بخصوص اللاجئين السوريين

وقال بيان البلدية انه تبين بعد الكشف على عدد كبير من منازل إيواء النازحين، أنها بحاجة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه، مبينة انها امهلت سكانها 15 يوما لإصلاحها تحت طائلة الغرامة.

ونص البيان ايضا على منع الأجانب القاصرين من قيادة السيارات أو الدراجات النارية في البلدة، وكذلك التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة، اضاف الى منع وضع زجاج داكن "فيميه" على زجاج السيارات.

وشدد على ان كل سيارة يقودها غير اللبنانيين سيتم حجزها ما لم تكن مسجلة وقانونية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد عبرت في آب/اغسطس الماضي عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان، داعية السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين في لبنان.

وأشارت المفوضية كذلك إلى زيادة "تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء" ازاء هؤلاء اللاجئين.