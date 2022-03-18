بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس

أعلنت بلغاريا الجمعة طرد 10 دبلوماسيين روس لقيامهم بـ”أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية”، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتستخدم هذه الصيغة عادة للإشارة إلى أنشطة تجسس وسيتحتم عليهم مغادرة الأراضي البلغارية خلال 72 ساعة.

وترتبط بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، تقليديا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، لكن عدة قضايا تجسس أثارت توترا بين البلدين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ومع الإعلان الجديد تكون بلغاريا طردت بصورة إجمالية خلال هذه الفترة 20 دبلوماسيا روسيا ومساعدا فنيا في السفارة.

وصدر الإعلان الجديد في ظل تدهور العلاقات بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وفي نهاية شباط/فبراير تلقى 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة امرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل السابع من آذار/مارس. وفي 14 آذار/مارس طردت سلوفاكيا ثلاثة دبلوماسيين روس.