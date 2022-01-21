بلينكن ولافروف يبحثان الأزمة الأوكرانية بجنيف

سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنزع فتيل الأزمة مع موسكو حول أوكرانيا عندما يلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف اليوم الجمعة.

وتأتي محادثات بلينكن في المدينة السويسرية في أعقاب جولة من الدبلوماسية المكوكية في أوروبا مع تزايد المخاوف من حشد روسيا لقواتها على طول الحدود مع أوكرانيا. وكان بلينكن قد زار بالفعل كييف وبرلين هذا الأسبوع.

وفي حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يطالبون بتراجع القوات الروسية، تطالب موسكو بضمانات أمنية وإنهاء التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق.

كما أن روسيا ترفض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وذلك مع احتدام الصراع بين الانفصاليين في شرق البلاد المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية منذ عام 2014.

وقال بلينكن يوم الخميس “كل ما نسعى إليه هو التأكد بأفضل ما لدينا من أن أوكرانيا لديها الوسائل للدفاع عن نفسها وهذا ربما يردع روسيا عن القيام بمزيد من الاعتداء”.