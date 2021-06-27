بلينكن يؤكد ضرورة الحفاظ على القدرات العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على القدرات العسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

وقال بلينكن، في مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، نشرتها مجلة Le Journal du Dimanche الفرنسية، اليوم الأحد: "ينبغي دعم قدراتنا، وبفضل هذا التحالف الذي يضم نحو 70 دولة تمكنا من تحقيق انتصار من خلال تدمير "خلافة داعش" الممتدة جغرافيا بين سوريا والعراق".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه لا يجوز خفض مستوى التأهب الآن، قائلا: "لا يمكن السماح لتنظيم "داعش" باستعادة قوته".

كما تطرق بلينكن إلى ملف أفغانستان، قائلا: "الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم أقل مما كان قبل 10 سنوات، ونتابع بعناية إزالة هذا الخطر ونحتفظ بالقدرة على التصرف إذا اقتضى الأمر ذلك. تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكننا لا نزال نقدم دعما لها في كافة المجالات الأخرى".

ولفت إلى ضرورة أن يتمثل أكبر إنجاز في أفغانستان بالتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للنزاع المستمر منذ نحو 40 عاما، مضيفا: "هذا ما نتفاوض عليه مع طالبان، وكما هو معروف الأعداء لا يُختارون".

وتابع بلينكن أنه يركز اهتمامه على "الحاضر والمستقبل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "تحاول دائما استخلاص الدروس من الماضي، لا سيما في ما يخص سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا".

ويشارك بلينكن اليوم في اجتماع التحالف الدولي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الإيطالية روما.