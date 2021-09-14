بلينكن يتحدث عن علاقة أمريكا وباكستان وأفغانستان

في أول جلسة استماع علنية بالكونغرس حول أفغانستان منذ انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن باكستان لها “مصالح متعددة يتعارض بعضها مع مصالحنا”.

وردا على سؤال من المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لواشنطن لإعادة تقييم علاقتها مع باكستان، قال بلينكن إن الإدارة ستفعل ذلك قريبا.

وقال “هذه إحدى المسائل التي نعتزم نظرها في الأيام والأسابيع المقبلة.. الدور الذي لعبته باكستان على مدى العشرين عاما الماضية، وأيضا الدور الذي نريد أن نراها تلعبه في السنوات المقبلة وما الذي يتطلبه الأمر لعمل ذلك”.

وتواجه الولايات المتحدة والدول الغربية اختبار موازنة صعبا منذ انتصار طالبان، فهي مترددة في الاعتراف بالحركة الإسلامية مع القبول بحقيقة أن الأمر يستلزم التواصل معها للحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق.

وترتبط باكستان بعلاقات عميقة مع طالبان وهي متهمة بدعم الحركة في قتالها ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بكابول منذ 20 عاما، وهي اتهامات تنفيها إسلام أباد.

وهي تُعتبر أيضا مع قطر أكثر البلدان تأثيرا على طالبان، كما يُعتقد أنها المكان الذي فر إليه العديد من كبار قادة طالبان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في 2001.