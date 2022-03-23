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بلينكن يزور إسرائيل وفلسطين الأسبوع القادم

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 06:00
بلينكن
بلينكن

أفاد تقرير لموقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيجري الأسبوع القادم زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن الزيارة تأتي وسط مخاوف من التصعيد خلال شهر رمضان، فضلا عن مخاوف إسرائيل بشأن المحادثات النووية الإيرانية واستبعاد الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

ومن المقرر أيضا أن يناقش الجانبان الأمريكي والإسرائيلي الحرب في أوكرانيا.

وسيلتقي بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

ولم يوضح التقرير الموضوعات التي سيبحثها بلينكن مع الفلسطينيين.

ووقع هجوم أمس في إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وأشادت فصائل فلسطينية بالهجوم واعتبرته “ردا طبيعيا على الاعتداءات الإسرائيلية”.

كلمات دالة:أنتوني بلينكنبلينكن

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