بماذا يشعر متعافي كورونا بعد عام من اصابتهم؟

كشفت دراسة أن 65% من الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض ما بعد كورونا مستمرون في المعاناة من نفس الأعراض حتى بعد عام ونصف العام من التعافي من المرض.

وبحسب الدراسة التي نشرتها قناة "كان" العبرية صباح اليوم الاثنين، لا يزال نحو 65% من المتعافين الذين أبلغوا عن ثلاثة أعراض أو أكثر يبلغون عن نفس الأعراض بعد عام ونصف العام.

قال الدكتور دان أويرو، كبير أطباء الأسرة بشركة مكابي للخدمات الصحية وهي واحدة من أربعة صناديق صحية عاملة في إسرائيل وهو أحد مؤلفي الدراسة إن النتائج فاجأت فريق البحث، حيث كان من المفترض أن التعافي من كورونا سيكون أسرع.

وفقا للبيانات المتراكمة حتى الآن في إسرائيل وحول العالم، فإن 10-5% من البالغين الذين تعافوا من كورونا قد يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير، فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السكان في إسرائيل أصيبوا بكورونا. وبحسب هذا التقدير فإن عدد مرضى ما بعد كورونا قد يصل إلى نحو 460 ألف شخص.ا على الأقل أو أكثر من التعافي.

كانت الأعراض الأكثر شيوعا هي اضطراب الذاكرة أو التركيز وآلام العضلات وقلة حاسة التذوق والشم والصداع.