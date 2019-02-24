بنس وغوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية يجتمعان في بوغوتا الاثنين

بنس وغوايدو

يعتزم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الاجتماع مع خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية، في العاصمة الكولومبية بوغوتا يوم الاثنين على هامش اجتماع لزعماء مجموعة ليما الإقليمية وذلك حسبما قال مساعد لبنس.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن منعت قوات الجيش الموالية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قوافل مساعدات إنسانية أمريكية من عبور الحدود يوم السبت . ويهدف الاجتماع إلى إظهار استمرار دعم الولايات المتحدة لغوايدو الذي تعترف به معظم الدول الغربية رئيسا شرعيا لفنزويلا.

رويترز