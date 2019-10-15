بنس يكشف عن مكالمة بين ترامب وقائد قوات "سوريا الديمقراطية"

كشف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عن مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

وفي تصريحات صحفية لبنس في البيت الأبيض، قال إن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية الاثنين، "وضع حدّ لغزو" سوريا، وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".



وأضاف أنّ ترامب طلب أيضا من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيرا إلى أنّ "الرئيس (ترامب) كان حازما جدا مع الرئيس أردوغان اليوم".



وكشف بنس أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريبا بطلب من ترامب؛ للبحث في الملف السوري.

قبل ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على وزراء الدفاع والداخلية والطاقة الأتراك.

وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين أتراك، وقرّر زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية 50%، ووقف المفاوضات التجارية بقيمة 100 مليار مع أنقرة، وذلك احتجاجا على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أنا مستعدّ بالكامل لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة إذا ما استمرّ القادة الأتراك في هذا المسار الخطير والمدمّر". (ترامب)