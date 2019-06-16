بنوك أردنية ترفض دعوة أمريكية للمشاركة بورشة البحرين

رفضت بنوك أردنية دعوة وجهها وزير الخزانة الأمريكي للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية والمرتبطة بخطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

وقال مصدر مصرفية أردنية أن بنوك رفضت الدعوة وأخرى لم ترد على رسالة الوزير الأمريكي ستيفن منوشين، الموجهة إلى رؤساء مجالس البنوك الأردنية للمشاركة في ورشة البحرين نحو توسيع الاستثمار في فلسطين والتي تعرف ب"ورشة السلام نحو الازدهار".

وأضاف المصدر، أن الحكومة الأردنية لم تتدخل في شأن البنوك من حيث المشاركة أو عدمه، مشيرا إلى أن موضوع مشاركة البنوك في الورشة متروك لها وحدها.

وبحسب الدعوة الرسميّة ، فقد وصف وزير الخزانة الأمريكية الحدث بـ “التاريخي”، معتبرا الورشة ستكون من أجل تقديم أفكار للمستقبل فقط تحو تهيئة بيئة استثمارية لمناقشة الاستراتيجيات لتنمية رأس المال للمستثمرين، والتي من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي وتعزز رأس المال البشري وتعزز الحوكمة لصالح الفلسطينيين.

الى ذلك، قالت الحكومة الأردنية أن موقفها ثابت من موضوع ورشة البحرين، مؤكدة على موقفها الثابت على ان فلسطين دولة وعاصمتها القدس الشرقية ولن يكون حل إلا بحل الدولتين على حدود عام 1967