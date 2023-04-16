"بن جاسم": ما يحدث في السودان نتاج تدخلات خارجية

البوابة - يرى رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أن التطورات والأحداث التي يشهدها السودان، هي نتاج لتدخلات خارجية ونصائح مغرضة.

واعتبر بن جاسم، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أن النصائح المغرضة والتدخلات الخارجية في السودان، بلغت ذروتها يوم الإنقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء القطري: "ماذا يجري في السودان؟ للأسف فإن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على البشير، وآلت لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يعيشه السودان الآن".

وطالب بن جاسم، السودانيين وقواتهم المسلحة أن يرجحوا لغة العقل والحوار، وأن يتعظوا مما جرى في بلدان أخرى لجأت إلى السلاح لحل أزماتها، وذلك للخروج من هذه الأزمة التي وصفها بالكارثية.

وقال: "كنت أتوقع أن تحدث في ضوء تطورات وتدخلات خارجية متتابعة"، حسب تعبيره.

ووجه بن جاسم نداء إلى جامعة الدول العربية، وطالبها بالتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف التصعيد في السودان، مشيرا إلى أنه إن لم يتم وضع حد لهذا التصعيد على وجه السرعة، فإن الخسارة ستكون كبيرة، ليس للسودان فقط، بل لجميع العرب.

وواصل: "لتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الأفريقي عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة".

وأردف: "لا أستبعد أن يبادر الاتحاد الأفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا".