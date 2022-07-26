بن سلمان في اليونان ضمن جولة أوروبية

توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان، في مستهل جولة أوروبية تشمل فرنسا.

وتأتي هذه الجولة بناء "على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز وانطلاقا من حرصه على تعزيز العلاقات واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد" بحسب بيان للديوان الملكي السعودي

وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي غادر اليوم الثلاثاء، لزيارة اليونان وفرنسا.

وأشار إلى أن بن سلمان "سيلتقي بقادة هاتين الدولتين ويبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وقضايا ذات اهتمام مشترك".

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، بأن زيارة ولي العهد لليونان ستشهد "توقيع عدد من الاتفاقيات"، دون تفاصيل.

وتأتي الجولة الأوروبية الحالية لولي العهد بعد ما يزيد عن شهر من جولة سابقة شملت مصر والأردن وتركيا، وبعد نحو 10 أيام على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.