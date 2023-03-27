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بن غفير: اليمين سينزل الى الشوارع

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 08:25
بن غفير : اليمين سينزل الى الشارع
بن غفير : اليمين سينزل الى الشارع

توقع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ان ينزل مؤيدو اليمين المتشدد في اسرائيل الى الشوارع لمواجهة المتظاهرين ضد الاصلاحات القضائية التي يدعمها الوزير وحزبه المتشدد 

وقال بن غفير في بث مباشر على موقع الفيس بوك ان اليمين يقترب من النزول الى الشوارع واشار "نحن قريبين من هذه اللحظة 

ووصف بن غفير التيار اليميني بانه يحب اسرائيل وشعب اسرائيل وان رجال "اليمين الحلوين لهم حافزية عالية" وان الدولة مهمة لهم 

 

 

وتواجه اسرائيل حملة معارضة كبيرة على قانون الاصلاح القضائي الذي حاول نتنياهو فرضه وامتدت الى الاضرابات والاحتجاجات في كافة القطاعات الحيوية دفعت رئيس وزراء الاحتلال الى الاعلان عن وقف القرار ، الا ان بن غفير هدده باسقاط الحكومة ان اقدم على تجميد القرار

كلمات دالة:الريس الاسرائيليالاصلاح القضائيبن غفيرنتنياهومظاهرات اسرائيلاسرائيل تحترق

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