بن غفير: اليمين سينزل الى الشوارع

توقع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ان ينزل مؤيدو اليمين المتشدد في اسرائيل الى الشوارع لمواجهة المتظاهرين ضد الاصلاحات القضائية التي يدعمها الوزير وحزبه المتشدد

وقال بن غفير في بث مباشر على موقع الفيس بوك ان اليمين يقترب من النزول الى الشوارع واشار "نحن قريبين من هذه اللحظة

ووصف بن غفير التيار اليميني بانه يحب اسرائيل وشعب اسرائيل وان رجال "اليمين الحلوين لهم حافزية عالية" وان الدولة مهمة لهم

بن جفير على البث المباشر على #فيسبوك : نحن نقترب من لحظة انزال اليمين إلى الشوارع . #نتنياهو pic.twitter.com/WpsTddVGTZ — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) March 26, 2023

وتواجه اسرائيل حملة معارضة كبيرة على قانون الاصلاح القضائي الذي حاول نتنياهو فرضه وامتدت الى الاضرابات والاحتجاجات في كافة القطاعات الحيوية دفعت رئيس وزراء الاحتلال الى الاعلان عن وقف القرار ، الا ان بن غفير هدده باسقاط الحكومة ان اقدم على تجميد القرار