بن غفير يطالب بقتل الاسرى الفلسطينيين

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الاحد، بقتل الاسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير الذي يتولى زعامة حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف قاطع جلسات الحكومة الاخيرة احتجاجا على قرارها تسليم جثامين عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين كانت تحتجزهم اسرائيل.

واكد الوزير المتطرف في تصريحات اوردتها صحيفة معاريف ان ذلك القرار الذي اتخذه وزير الدفاع يواف غالانت كان احد الاسباب التي دفعته الى مقاطعة جلسات الحكومة.

وقال موجها كلامه الى غالانت "رأيت عشرات القتلى.. نحتاج من أجل هؤلاء الى وقف الاحتواء والتنازلات، وليس اعادة الجثث والافراج عن الإرهابيين، بل قتلهم".

وينتمي الوزير غالانت الى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واتهم بن غفير حزب الليكود بعد الايفاء بالوعود التي قدمها للاحزاب اليمينية التي انضوت معه في الائتلاف الحاكم، مؤكدا انه بسبب ذلك لن يحضر اجتماعات الحكومة ولن يشارك هو وأعضاء حزبه الستة في عمليات التصويت في الكنيست.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية الاحد، ان بن غفير طالب نتنياهو بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية كشرط لعودته الى جلسات الحكومة و التصويت في الكنيست.