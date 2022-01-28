بهاء الحريري يخلف شقيقه المعتزل سعد في معترك السياسة

اعلن رجل الاعمال اللبناني البارز بهاء الحريري الجمعة، انه يعتزم خوض المعترك السياسي ومواصلة مسيرة والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وذلك بعد اسبوع من اعلان شقيقه سعد الحريري اعتزال السياسة.

وكان سعد الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، أعلن في وقت سابق من الأسبوع تنحيه عن الساحة السياسية اللبنانية، ما يعني بدء مرحلة جديدة في النظام السياسي الطائفي في لبنان.

وفي فيديو مسجّل نشره على حسابه في موقع "تويتر" الجمعة، قال بهاء الحريري "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". مشيرا إلى أنه سيكون في لبنان قريبا.

وطرح اسم بهاء الحريري أكثر من مرّة خلال السنوات الماضية، لوراثة سعد، خصوصًا مع تأسيسه لعدد من وسائل الإعلام المحليّة، إضافة إلى العلاقات التي تجمعه بالسعودية والإمارات.

رسالة من بهاء الحريري.. 🇱🇧 pic.twitter.com/mNkHKVNDpr — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 28, 2022

وقال بهاء الحريري "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". مشيرا إلى أنه سيكون في لبنان قريبا.

ودون تسميته، انتقد بهاء اخاه سعد قائلا "يجب التأكيد على ألّا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسمح لنا بالتخلّي عن مسؤوليّتنا بوضع جميع إمكاناتنا في سبيل نهضة لبنان".

واعتبر أنّ "أيّ تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أيّ مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، فما بالكم من التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان، التي لي شرف الانتماء إليه".