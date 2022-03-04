بوادر وساطة اماراتية بين روسيا واوكرانيا

قالت مصادر اعلامية رسمية اماراتية ان ولي عهد البلاد محمد بن زايد آل نهيان قد اجرى اتصالات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بعد ايام من اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ما يشير الى احتماليه وجود وساطة اماراتية في الازمة الاوكرانية الروسية

اتصال ابن زايد بـ زيلنسكي

ووفق ما ورد على وسائل الاعلام الاماراتية فقد ناقش ابن زايد مع زيلنسكي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبوظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.

واضافت المصادر ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اطلع من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حاليا ..مؤكدا أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم .

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

مباحثات بوتين مع ابن زايد

وفي بداية الشهر الجاري مارس اذار اجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات اكدا على ضرورة "المحافظة على استقرار سوق الطاقة"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات

وأبدى ولي عهد أبوظبي تأييده "الحل السلمي للأزمة (بين روسيا وأوكرانيا) بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي"، مؤكدا أن الإمارات ستبقي على تواصلها مع الأطراف المعنيين للمساعدة في إيجاد "حلول سياسية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وفي موسكو، قال الكرملين في بيان إن ولي عهد أبوظبي "أكد على حق روسيا في ضمان أمنها القومي" خلال الاتصال، لكن هذه العبارة لم ترد في بيان وكالة الانباء الإماراتية.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتمثل أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.

موقف الامارات من الازمة في الامم المتحدة

والخميس دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أكرانيا.

وفي هذا السياق، أكد السفير الإماراتي ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

ودعما للجهود الإغاثية، أعلن الجرمن أمام المجلس بأن دولة الإمارات خصصت 5 ملايين دولار أميركي، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، امتنعت الإمارات، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت على مشروع قرار أميركي وألباني في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها. واستخدمت روسيا، كما كان متوقعاً، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار.

ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.

العلاقة الاماراتية الاميركية متوترة

والخميس نقل موقع دوتشيه فيلله الالماني عن دبلوماسي إماراتي بارز (الثالث من ىذار/ مارسس 2022) إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تمر باختبار، في اعتراف نادر بضغوط تشهدها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي سُلّطت عليها الأضواء بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وعبرت الإمارات عن عدم ارتياحها في السنوات الماضية بشأن ما تعتبره تراجعا في التزام واشنطن بأمن شركائها في المنطقة، بينما وطدت أبوظبي علاقاتها بموسكو وبكين.

وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الخميس في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبو ظبي "مثل أي علاقة. فيها أيام قوية، العلاقة فيها صحية جدا. وأيام العلاقة فيها موضع تساؤل. واليوم نحن نمر باختبار تحمل، لكني أثق أننا سنجتازه ونصل إلى وضع أفضل".

وبعد الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا، صوتت الإمارات هذا الأسبوع دعما لقرار مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنه كان تصويتا غير ملزم ومن غير المرجح أن يخفف من وطأة موقف الإمارات الأصلي من الأمر.