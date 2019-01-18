بوتفليقة يحدد 18 نيسان موعدا لانتخابات الرئاسة بالجزائر

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 18 أبريل/ نيسان المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الجمعة، أن الرئيس بوتفليقة وقع الخميس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أنه “طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الخميس 18 أبريل/ نيسان 2019”.

وأضاف البيان أن “المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير/ كانون الثاني إلى 06 فبراير/ شباط 2019”.

ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة ليضع حدا للجدل الذي كان دائرا بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة، وهو الأمر الذي سبق أن أشارت إليه “القدس العربي” سابقا، ما ينهي الجدل حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة من أجل “بحث التوافق” بين السلطة والمعارضة حول المرحلة القادمة، لكن الخطوة لم تلق تأييدا لدى الطبقة السياسية.

القدس العربي