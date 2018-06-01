بوتن يوقع مع محمد بن زايد شراكة استراتيجية
بوتن يستقبل محمد بن زايد ويوقعان الشراكة الاستراتيجية
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر الرئاسة الروسية الكرملين.
ويبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي في موسكو تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يوقعان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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