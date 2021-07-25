بوتين: أسطولنا البحري قادر على ضرب الأعداء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ترسانة الأسطول العسكري البحري الروسي قادرة على توجيه ضربة حتمية إلى أي عدو محتمل.

وأعلن بوتين في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، قبل انطلاق العرض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي، أن روسيا تعمل بشكل دائم على تحديث ترسانة أسطولها.

وقال بوتين: "احتلت روسيا بأسرع وقت ممكن مرتبة محترمة بين الدول الكبرى البحرية، ومرت بطريق طويل للتنمية، من قارب بطرس (الإمبراطور الروسي بطرس الأول) المتواضع، إلى السفن الكبيرة المخصصة للمحيطات، والغواصات النووية الصاروخية، وصنعت الطيران البحري الفعال، طويل وقصير المدى، والمجمعات الثابتة لخفر السواحل، وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي لا تزال نادرة في العالم، ونقوم بتحديثها دائما وبنجاح".

وأضاف: "نحن قادرون على الكشف عن أي عدو – مهما كان جويا أو تحت الماء أو فوقه – وتوجيه ضربة حتمية إليه، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك".