بوتين: أسلوب ماي تعاملت مع "سكريبال" بشكل حاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إنه أراد تحسين العلاقات مع لندن بعد تدهورها بسبب تسميم جاسوس روسي سابق على أراضي بريطانيا، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي عبرت عن موقفها تجاه القضية “بأسلوب حاد”.

والتقى بوتين مع ماي الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وقال مكتب ماي إنها طلبت من موسكو تسليم المشتبه بهم الروس الذين تتهمهم لندن بتسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في سالزبري بإنجلترا العام الماضي.

ونفت روسيا مرارا أي دور لها في الأمر. وأكد بوتين أنه بحث الأمر مع ماي لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عدا نفي وجود أية نية عدائية لدى روسيا تجاه أحد.

وعن لقائه بها على هامش قمة مجموعة العشرين قال “عبرت عن موقفها بأسلوب حاد بعض الشيء”. لكنه أضاف أن الاجتماع كان “خطوة صغيرة لكنها إيجابية في الاتجاه الصحيح”.

وتابع قائلا في إفادة صحفية “أنا مقتنع بضرورة عودة العلاقات الكاملة” بين البلدين.