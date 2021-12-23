بوتين: إهانة النبي محمد لا علاقة لها بحرية التعبير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أن إهانة النبي محمد لا علاقة لها بحرية التعبير، مشيرا الى ان مثل هذه الاساءات يستدعي ظواهر أخرى أكثر تشددا على غرار الهجوم على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية عام 2015.

وقال بوتين ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي "يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تسئ الى حرية شخص آخر".

واضاف متسائلا: "هل تمثل إهانة النبي محمد حرية التعبير؟ لا أعتقد ذلك. وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا".

وذكّر بوتين بالهجوم الذي استهدف مقر مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية في باريس في 7 كانون الثاني/يناير 2015، بعد نشرها رسوما مسيئة للنبي محمد، مشددا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 11 آخرين.