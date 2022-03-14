بوتين اعطى اوامر بعدم اقتحام المدن الاوكرانية

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة”، لكنه أضاف أن “وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة”.

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، على تويتر، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بدأت اليوم الإثنين وإن التواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.

وفي تغريدة كتبها مع صورة للمحادثات التي تجري عبر رابط فيديو قال بودولياك: “تعبر الأطراف عن مواقفها المحددة، الاتصالات تجري لكنها صعبة، سبب الخلاف هو اختلاف النظم السياسية بشدة”.

وكان بودولياك، قد صرح صباح اليوم، أن موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية.

وكتب بودولياك: “مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية نقاش صعب”، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا “لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة”.