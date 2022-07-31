بوتين: البحرية الروسية سترد على أي اعتداء بسرعة البرق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البحرية الروسية قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يعتدي على سيادة البلاد وحريتها، مشيرا إلى أن صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية ستسلم إلى القوات الروسية في الأشهر القليلة المقبلة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

وجاء التوقيع قبيل بدء العرض العسكري في يوم الأسطول الحربي الروسي الذي يحتفل به سنوياً في الأحد الأخير من تموز/يوليو، وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى 326 لتأسيسها.

عرض بحري كبير

وشدد بوتين في كلمة ألقاها خلال العرض البحري الكبير الذي أقيم في بطرسبورغ اليوم الأحد ، على أن البحرية الروسية تنفذ بنجاح وبشرف المهام الاستراتيجية على حدود البلاد وفي أي منطقة من محيطات العالم.

وذكر بوتين أن تسليم صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية إلى القوات الروسية سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وأن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تحمل هذه الصواريخ على متنها.

وتطرق بوتين إلى العقيدة البحرية الروسية الجديدة، التي أقرها قبيل انطلاق العرض، وقال: "لقد رسمنا علنا ​​حدودا ومناطق المصالح الوطنية لروسيا".

وأشار إلى أن هذه المناطق تشمل أولا وقبل كل شيء مياه القطب الشمالي والبحر الأسود وبحري أوخوتسك وبرينغ، ومضيقي البلطيق والكوريل، وقال: سنضمن حمايتها بحزم وبكل الوسائل".

كما شكر الرئيس البحارة على شجاعتهم وتفانيهم للوطن والشعب، وهنأهم وجميع المواطنين الروس بيوم البحرية.

وفور وصوله، استعرض بوتين على متن الزورق الرئاسي خط السفن الحربية قرب كرونشتادت.

وتشارك في العرض البحري الرئيسي في بطرسبورغ 47 سفينة و42 طائرة، كما شاركت في العرض غواصات "سيفيرودفينسك" و"ماجادان" و"فيبر".