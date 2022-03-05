بوتين: العقوبات ضدنا أشبه بإعلان حرب

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، إطلاق بلاده العملية العسكرية في اوكرانيا بانه كان "قرارا صعبا"، مضيفا ان العقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو عقب العملية أشبه باعلان حرب.

وخلال حديث الى مضيفات اثناء زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت"، اكد بوتين إن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا، وان العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي هناك تتقدم كما هو مخطط لها.

واتهم بوتين خلال الحديث الذي بثه التلفزيون الرسمي السلطات الاوكرانية بانها "استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية (حيث) قتل في (اقليم) دونباس نحو 13 ألف روسي"

وشدد على أنه "ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام" لحلف شمال الاطلسي "الناتو".

وأكد الرئيس الروسي أن "الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد موسكو"، لكن القوات الروسية "على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

وكرر أن روسيا تريد ”نزع سلاح“ أوكرانيا و“التخلص من النزعة النازية“ بها.

واعتبر أن "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا"، مضيفا أن موسكو "وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا".

وأشار بوتين إلى أن "العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا"، لكنه استبعد أي خطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا.