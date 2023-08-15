بوتين: الناتو يهدد الامن وعالم متعدد الاقطاب الحل الامثل

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الولايات المتحدة وحلف الناتو يهددون الامن القومي الروسي من خلال دعم من وصفهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا بمليارات الدولارات ومحاولة اقامة قواعد عسكرية على حدود بلاده

وقال بوتين في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الناتو يواصل نهج التوسع بالقرب من الحدود الروسية وزعزعة الاستقرار في المنطقة

من جهته، اعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الغربَ يحاول تقويضَ القوانين الدولية من خلال «وضع ما يسمونه بالقواعد بدلا عن القوانين»، مشيرا إلى أن العالمَ يشهد اليوم تحولاتٍ حقيقية وجادة.

واشار الوزير الروسي في مؤتمر موسكو الى إن الدول الغربية تحاول تحقيق مصالحها على حساب استقرار الدول، وتنتهج سياسةً تعتمد على إشعال الأزمات في الدول. وشدد على ضرورة احترام مصالح وحقوق الدول ذات السيادة، وأن تمتلك كل دولة حق تقرير المصير.

الى ذلك قال الرئيس الروسي انه يجب التعاون لتأسيس عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي سيسهم في حل كثير من القضايا.