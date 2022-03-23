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بوتين: تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 01:17
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قررت روسيا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل، بحسب تعليمات أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين للبنك المركزي.

وقال بوتين: "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"

وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.

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