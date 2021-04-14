بوتين: روسيا تبني أقوى أسطول كاسحات جليد في العالم

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تبني أقوى أسطول كاسحات جليد في العالم.

وأكد الرئيس في اجتماع لمجلس لجنة الجمعية الجغرافية الروسية: "بما في ذلك عمالقة مثل ليدر، والتي لم يقم أحد ببناء مثلها من قبل".

وأشار بوتين إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الحركة على طول طريق بحر الشمال في السنوات المقبلة على مدار العام.

كاسحة الجليد "ليدر" هي المستقبل القريب للأسطول المدني الروسي. بفضل المحركات النووية التي تبلغ طاقتها 160 ألف حصان، تندفع العملاقة بسرعة لا تصدق؛ 22 عقدة في المياه العادية.

الميزة الرئيسية المتوقعة للسفينة هي القدرة على كسر الجليد بسماكة تزيد على أربعة أمتار، ما سيجعل من الممكن تمرير السفن لأي غرض على طول طريق بحر الشمال على مدار السنة. يتم تنفيذ المشروع في إقليم بريمورسك في حوض بناء السفن "زفيزدا" بطلب من "روس آتوم فلوت"