بوتين: "كييف" أفشلت كل محاولات التسوية السياسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن جميع محاولات التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا، باءت بالفشل بسبب مواقف "كييف".

وأكد بوتين، أن من واجب روسيا حماية السكان في إقليم الدونباس، من هجمات القوميين الأوكران.

وقال بوتين في المنتدى البيئي للشباب: "مأساة دونباس هي نتيجة أنشطة نظام نيونازيس (الفاشية الجديدة) الذي استولى في عام 2014 على السلطة بالقوة ثم شن الأعمال العدائية في دونباس.. لقد أجرو مرتين عمليات عسكرية كبيرة باستخدام المدفعية والطيران والمعدات الثقيلة وما إلى ذلك.. ولايزال يستمر هذا حتى الآن".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن واجب روسيا هو حماية دونباس وشعبها، منوها بأنه معجب بشجاعة شعب دونباس: "واجبنا هو مساعدة هؤلاء الناس.. وروسيا تقوم بذلك. كل محاولاتنا لحل هذه المشكلة سلميا باءت بالفشل بسبب مواقف نظام كييف.. إن شجاعة شعب دونباس الذين يدافعون عن جمهورياتهم في خطوط التماس أدهشتني.. إنهم يقاتلون بشكل أفضل من الجنود المحترفين".