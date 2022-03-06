بوتين ل"أردوغان": مستعدون للحوار مع "كييف".. والعمليات العسكرية مستمرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العمليات العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، معربا عن استعداد موسكو وانفتاحها للحوار مع "كييف" والشركاء الىخرين.

وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية.

وأعرب بوتين خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.

كذلك شدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا.

وأعرب عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة، نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

كما أكد الرئيسان خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع بين روسيا وتركيا.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.