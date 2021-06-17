بوتين لا يمانع في استمرار الحوار مع بايدن

اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه مستعد لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة كذلك، غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف.

واعلن خلال لقاء مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثه التلفزيون "اننا مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعدادا لذلك".

الأربعاء عقد الرئيسان الروسي والأميركي جو بايدن أول قمة بينهما منذ تولي الأخير سدة الرئاسة الأميركية، في لقاء استضافته جنيف، بهدف تخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

قال بوتين إن أجواء اللقاء كانت "ودية" متطرّقا إلى "فهم متبادل" للقضايا الرئيسية.

ولدى سؤاله كيف يصف بايدن، قال بوتين إن الصورة التي يعطيها الإعلام للرئيس الأميركي "بعيدة كل البعد عن الواقع".

وقال بوتين إن "بايدن محترف، عليك أن تكون بغاية الانتباه في العمل معه لكي لا يفوتك شيء".

وتابع بوتين "ما المشكلة إن كانت تختلط عليه الأمور أحيانا. فالمتحدثة باسمه شابة ومثقفة وجميلة ودوما ما تختلط عليها الأمور"، في إشارة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وأوضح بوتين "ليس السبب في ذلك أن ثقافتها ضعيفة أو أن ذاكرتها ضعيفة، كل ما في الأمر هو أن الناس حين يعتقدون أن أمرا ما ثانوي لا يعطونه الاهتمام الكافي"، مضيفا "يعتقد الأميركيون أنهم الأهم على الإطلاق".