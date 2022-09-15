بوتين لنظيره الصيني: محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اتخذت شكلا قبيحا

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة بشأن مضيق تايوان، واستفزازات واشنطن بهذا الخصوص.

وقال بوتين، خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، إن محاولات إنشاء عالم أحادي القطب، اتخذت مؤخرا شكلا قبيحا وغير مقبول على الإطلاق بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب

وثمن بوتين، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان، موقف الصين من الأزمة الأوكرانية، معتبرا أنه كان متوازنا.

وشدد الرئيس الروسي، على أن التوافق مع الصين يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقال: "نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وليس على بعض القواعد التي توصل إليها طرف ما ويحاول فرضها على الآخرين دون توضيح ماهيتها".

بدوره قال الرئيس الصيني في مستهل اللقاء: "في مواجهة التغيرات الهائلة في عصرنا، وغير المسبوقة، نحن على استعداد مع زملائنا الروس لنضرب مثالا لقوة عالمية مسؤولة، قادرة أن تلعب دورا رائدا، لإحداث تغيير سريع في العالم من إجل إعادته إلى مسار التنمية المستدامة والإيجابية".