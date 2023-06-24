قائد فاغنر يظهر بفيديو جديد ويهدد بالزحف نحو موسكو

ظهر قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو جديدة وهو في قلب مدينة روستوف الواقعة جنوب روسيا القريبة من الحدود الأوكرانية، وأطلق تهديدات جديدة.

وفي الفيديو الذي تم بثه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، أكد أنه دخل مقر قيادة الجيش في روستوف وسيطر على مواقع عسكرية في المدينة.

وأشار إلى أن قواته استولت على جميع المنشآت العسكرية في جميع أنحاء روستوف، بما في ذلك المطار، بهدف ضمان أن القوات الجوية الروسية تستهدف القوات الأوكرانية وليس قواته

بالإضافة إلى ذلك، هدد بأن قواته ستتقدم نحو موسكو إذا لم يأتِ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركانه فاليري غيراسيموف لمقابلته في المقر الرئيسي في روستوف.

ريغوجين في مقر قيادة الجيش في روستوف

تم بث المشاهد على قناة مجموعة فاغنر الموالية على تيليجرام، وأكدت القناة أن قائدها، يفغيني بريغوجين، يتواجد في مقر قيادة الجيش في روستوف ويجري مفاوضات مع نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، مطالبًا بلقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وفي فيديو آخر نشرته قناة تابعة لمجموعة فاغنر على تيليجرام، تم رصد بريغوجين وهو يجلس بين اثنين من الجنرالات البارزين، بما في ذلك اللواء فلاديمير أليكسيف الذي ناشد في فيديو سابق "القائد المتمرد" إعادة النظر في حملته للإطاحة بكبار الضباط

محاصرة مقر الشرطة

وتم نشر مقاطع مصورة على قنوات تطبيق تيليجرام تُظهر مجموعة من الأشخاص المسلحين يرتدون أزياء رسمية ويحاصرون مقر الشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية في مدينة روستوف أون دون بروستوف.

بعد ذلك، أكدت السلطات في المناطق الجنوبية من روسيا أنها اتخذت إجراءات أمنية للحفاظ على الأمن العام ودعت المواطنين إلى الهدوء والبقاء في منازلهم، وتم إلغاء العديد من الأنشطة والفعاليات التي كانت مقررة في تلك المناطق.

استنفار أمني في موسكو

بالإضافة إلى ذلك، شهدت العاصمة موسكو استنفارًا أمنيًا حيث تم نشر الدبابات والتعزيزات الأمنية حول بعض المقرات الحساسة في المدينة تحسبًا لأي تهديد أو هجوم إرهابي، وفقًا لتصريحات رئيس البلدية.



