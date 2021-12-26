بوتين محذرا الأمريكان والناتو: "ردنا سيكون مختلفا"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في حال رفض الأمريكان وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تقديم ضمانات أمنية ل "موسكو"، فإن الرد الروسي سيكون مختلفا تماما، وسيبنى على توصيات الخبراء العسكريين.

وقال بوتين في حوار أجرته معه قناة "روسيا-1" الخميس الماضي على هامش مؤتمره السنوي الكبير، وتم بثه اليوم الأحد، ردا على سؤال عن ماهية رد موسكو "العسكري التقني" إذا لم يصغ الأمريكيون والناتو إلى مباعث القلق الأمنية الروسية.

وقال بوتين: "ردنا قد يكون مختلفا تماما، وسيتوقف على التوصيات التي سيقدمها إلي خبراؤنا العسكريون".

في الوقت نفسه، أعرب الرئيس عن سعي روسيا إلى "إحراز نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها قانونيا في الوثائق التي اقترحناها"، في إشارة إلى مسودتي الاتفاقيتين اللتين عرضت موسكو على الولايات المتحدة والناتو توقيعهما، بغية وضع نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي أي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.