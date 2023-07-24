بوتين: ممنوع تغيير الجنس في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يحظر التحول الجنسي باستثناء الحالات الطبية، في خطوة تعتبر تحديا للتوجهات الغربية بنشر الشذوذ والتحول الجنسي

وحظر قرار الرئيس بوتين على مغيري الجنس تبني الأطفال ، في الوقت الذي تم تسجيل أكثر من ألفي سجل للأحوال المدنية بشأن تغيير الجنس في الفترة من 2018 إلى 2022، وفق ما افادت نائبة وزير الصحة الروسي، يفغينيا كوتوفا، كما أشارت إلى أن هذا القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.

وسيتم فسخ الزواج في حال تغيير الجنس من قبل أحد الزوجين، وقد تم إجراء تغييرات على المادة 16 من قانون الأسرة، التي تصف شروط إنهاء الزواج. ولن تطبق قواعد القانون الجديد على الأشخاص الذين قاموا بتغيير الجنس قبل دخوله حيز التنفيذ.

واشار القرار الى انه يسمح بتغيير الجنس في الحالات الطبية المتعلقة بـ”علاج التشوهات الخلقية (التشوهات) والأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال”