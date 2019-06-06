بوتين: نأمل تجاوز "سكريبال".. وتحسين العلاقات مع بريطانيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن أمله في أن يعمل رئيس وزراء بريطانيا القادم على تحسين العلاقات بين البلدين والتي توترت بشكل كبير العام الماضي بسبب حادث تسميم جاسوس روسي سابق في إنكلترا ألقت لندن باللوم فيه على موسكو.

ومن المقرر أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذا الصيف بعد فشلها في إقناع البرلمان بدعم اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي العالمي. وتنفي روسيا أي تورط في تسميم سيرغي سكريبال وابنته في مارس آذار 2018 في مدينة سالزبوري الإنكليزية