بوتين وأردوغان يبحثان دعم حكومة الوفاق الليبية عسكريا بمواجهة حفتر

قال الكرملين الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل خطة تركية لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "روسيا.. تدعم أي جهود وأي دول (تعمل) بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة (الليبية)".

وقال الرئيس التركي الأحد إن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا بعد أن وقعت أنقرة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس اتفاقا أمنيا.

وقال أردوغان لقناة الخبر التلفزيونية ”سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط... نحن أكثر من مستعدين لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا“.

وأضاف أردوغان بعد اجتماع مع فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية أن خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق ليبيا ”زعيم غير شرعي... ويمثل هيكلا غير شرعي“.

